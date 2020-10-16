Новая произвольная Косторной поставлена под саундтреки из фильмов «Под покровом ночи», «МЫ. Верим в любовь» и «Ромео и Джульетта»

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная объявила музыку для произвольной программы нового сезона.
Программа поставлена под три музыкальных фрагмента: композиции польского композитора Абеля Коженевского из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters), «МЫ. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis) и «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night). Хореограф – Ше-Линн Бурн.
На открытых прокатах сборной России в сентябре Косторная исполнила только короткую программу, с произвольной она снялась по причине того, что программа была не готова.
Косторная выступит на четвертом этапе Кубка России в Казани и на пятом в Москве, а также на этапе серии Гран-при в Москве.
В этом сезоне на тему «Ромео и Джульетты» поставлены также программы Александры Трусовой и Дарьи Усачевой. У Косторной была произвольная программа по мотивам «Ромео и Джульетты» в сезоне-2018/19.
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