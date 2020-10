Новая произвольная Косторной поставлена под саундтреки из фильмов «Под покровом ночи», «МЫ. Верим в любовь» и «Ромео и Джульетта»

Чемпионка Европы 2020 года объявила музыку для произвольной программы нового сезона.

Программа поставлена под три музыкальных фрагмента: композиции польского композитора Абеля Коженевского из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters), «МЫ. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis) и «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night). Хореограф – .

На открытых прокатах сборной России в сентябре Косторная исполнила только короткую программу, с произвольной она снялась по причине того, что программа была не готова.

Косторная выступит на четвертом этапе Кубка России в Казани и на пятом в Москве, а также на этапе серии Гран-при в Москве.

В этом сезоне на тему «Ромео и Джульетты» поставлены также программы и . У Косторной была произвольная программа по мотивам «Ромео и Джульетты» в сезоне-2018/19.

