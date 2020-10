Роналдо, Мюллер, ван Бастен, Бергкамп и Кройфф – среди номинантов на звание лучшего центрфорварда в истории (France Football)

Французский журнал France Football составил рейтинг из 10 центральных нападающих, претендующих на звание лучшего в истории.

В список вошли следующие игроки: , , Марко ван Бастен (все – Нидерланды), (Шотландия), Эйсебио (Португалия), Шандор Кочиш (Венгрия), Герд Мюллер (Германия), Ромарио, (оба – Бразилия), Джордж Веа (Либерия).

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

Ранее France Football представил список лучших вратарей, центральных, левых и правых защитников, атакующих и центральных полузащитников, а также левых и правых нападающих.

