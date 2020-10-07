Роналдо, Мюллер, ван Бастен, Бергкамп и Кройфф – среди номинантов на звание лучшего центрфорварда в истории (France Football)

Французский журнал France Football составил рейтинг из 10 центральных нападающих, претендующих на звание лучшего в истории.
В список вошли следующие игроки: Деннис Бергкамп, Йохан Кройфф, Марко ван Бастен (все – Нидерланды), Кенни Далглиш (Шотландия), Эйсебио (Португалия), Шандор Кочиш (Венгрия), Герд Мюллер (Германия), Ромарио, Роналдо (оба – Бразилия), Джордж Веа (Либерия).
Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».
Ранее France Football представил список лучших вратарей, центральных, левых и правых защитников, атакующих и центральных полузащитников, а также левых и правых нападающих.
🌟 Here are the 10 best centre forwards of all time !#BOdreamteam— France Football (@francefootball) October 19, 2020
⌛ To be continued today...
At 1:00 pm : left forwardshttps://t.co/QIsUWBYH23 pic.twitter.com/q19i9BLpIL