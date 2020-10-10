Михеев хочет 2,7 млн долларов за год в «Торонто». Клуб предложил 2-летний контракт и 1 млн долларов

Стали известны требования нападающего по новому контракту с .

Ранее россиянин обратился в арбитраж для разрешения спора.

Сообщается, что Михеев рассчитывает на однолетний контракт с зарплатой 2,7 миллиона долларов.

«Мэйпл Лифс» предложили форварду двухлетнее соглашение с окладом миллион долларов в год.

Арбитраж должен состояться 21 октября. До его начала клуб и хоккеист по-прежнему могут договориться самостоятельно.

По прошлому контракту форвард получал 925 тысяч долларов в год. В минувшем сезоне Михеев набрал 23 (8+15) очка в 39 матчах. В плей-офф сыграл пять игр.