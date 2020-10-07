Портал Transfermarkt обновил цены на игроков после закрытия трансферного окна.

Выше всех оценен полузащитник Малком – 30 млн евро. В топ-15 вошли 8 игроков клуба из Санкт-Петербурга.

Топ-15 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt:

1. Малком («Зенит») – 30 млн евро;

2. Никола Влашич ( ) – 25 млн евро;

3. Марио Фернандес (ЦСКА) – 22 млн евро;

4. Сердар Азмун («Зенит») – 20 млн евро;

5-6. Вильмар Барриос («Зенит») – 16 млн евро;

5-6. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 16 млн евро;

7. Вендел («Зенит») – 15 млн евро;

8-9. Федор Чалов (ЦСКА) – 13 млн евро;

8-9. Дуглас Сантос («Зенит») – 13 млн евро;

10-15. Деян Ловрен («Зенит») – 12 млн евро;

10-15. Антон Миранчук ( ) – 12 млн евро;

10-15. Артем Дзюба («Зенит») – 12 млн евро;

10-15. Себастьян Дриусси («Зенит») – 12 млн евро;

10-15. Роман Зобнин ( ) – 12 млн евро;

10-15. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 12 млн евро.