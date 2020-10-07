Малком – самый дорогой игрок РПЛ, Влашич – 2-й, в топ-15 еще 7 игроков «Зенита» (Transfermarkt)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги Деян Ловрен Гжегож Крыховяк Роман Зобнин Марио Фернандес Антон Миранчук Сердар Азмун Дуглас Сантос Дмитрий Баринов Себастьян Дриусси Никола Влашич Малком Вильмар Барриос Федор Чалов Вендел деньги Футбол

Портал Transfermarkt обновил цены на игроков РПЛ после закрытия трансферного окна.

Выше всех оценен полузащитник «Зенита» Малком – 30 млн евро. В топ-15 вошли 8 игроков клуба из Санкт-Петербурга.

Топ-15 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt:

1. Малком («Зенит») – 30 млн евро;

2. Никола Влашич (ЦСКА) – 25 млн евро;

3. Марио Фернандес (ЦСКА) – 22 млн евро;

4. Сердар Азмун («Зенит») – 20 млн евро;

5-6. Вильмар Барриос («Зенит») – 16 млн евро;

5-6. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 16 млн евро;

7. Вендел («Зенит») – 15 млн евро;

8-9. Федор Чалов (ЦСКА) – 13 млн евро;

8-9. Дуглас Сантос («Зенит») – 13 млн евро;

10-15. Деян Ловрен («Зенит») – 12 млн евро;

10-15. Антон Миранчук («Локомотив») – 12 млн евро;

10-15. Артем Дзюба («Зенит») – 12 млн евро;

10-15. Себастьян Дриусси («Зенит») – 12 млн евро; 

10-15. Роман Зобнин («Спартак») – 12 млн евро;

10-15. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 12 млн евро.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья