Хабиб – про бой с Гейджи: «Готов бороться, драться, стоять в стойке. Хочу закончить досрочно»

Чемпион UFC в легком весе поделился ожиданиями от боя с на UFC 254, который пройдет 24 октября на в Абу-Даби.

«С Гейджи была сложнейшая подготовка. Считаю так, чем больше трудишься, тем слаще победа. Не знаю, по какому сценарию пройдет поединок, но буду навязывать свой бой. Даже если не получится с первых попыток, буду пробовать все 25 минут бороться.

Если нужно будет встать в стойке, сделаю это. Готов бороться, драться, стоять в стойке. Хочу закончить бой досрочно. Уже представляю, как заставляю его закончить бой досрочно.

Гейджи с каждым боем рос как профессионал. В каких-то моментах с Фергюсоном он меня удивил: аккуратно дрался, не спешил, хладнокровно вел себя. Достойный противник.

У Фергюсона был шанс, но он проиграл бой. Есть ведь и другие претенденты, им что делать? О нашем совместном бое рано говорить. Для начала он должен обыграть кого-то из топ-5. Этот шанс нужно заслужить.

Мне все равно, что будет готовить Гейджи. Думаю о своих навыках. Если пойдет в лобовое — примем, будет прессинговать — дадим отпор. Не люблю фокусироваться на лучших сторонах соперника. Делаю то, что мне нравится. Не хочу думать о том, что должен будет делать соперник, — этим отличаюсь от многих бойцов», – цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».

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