Ньом послал Кумана на ### и назвал его сукиным сыном во время матча «Хетафе» – «Барса»

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Стало известно, что именно защитник «Хетафе» Аллан Ньом сказал главному тренер «Барселоны» Роналду Куману во время матча между клубами в 6-м туре Ла Лиги (1:0).

Как пишет Diario Sport со ссылкой на Catalunya Ràdio, игрок назвал тренера «сукиным сыном» и послал его на ### (хрен – прим.; vete a tomar por culo, буквально – «поимей себя в задницу»).

Пока неизвестно, подаст ли «Барселона» жалобу на футболиста. Такая возможность существует, но клуб еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях.

Отметим, что Ньом поучаствовал в спорном эпизоде матча с «Барселоной». В первом тайме игры он локтем попал в лицо форварду «Барселоны» Лионелю Месси, однако не был ни удален, ни предупрежден за нарушение главным арбитром Сесаром Сото Градо.

Роналд Куман: «Ньом не проявил уважения ко мне. Он говорил ужасные вещи, я даже не смогу их повторить»

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