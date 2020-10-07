Ньом послал Кумана на ### и назвал его сукиным сыном во время матча «Хетафе» – «Барса»

Стало известно, что именно защитник «Хетафе» Аллан Ньом сказал главному тренер «Барселоны» Роналду Куману во время матча между клубами в 6-м туре Ла Лиги (1:0).
Как пишет Diario Sport со ссылкой на Catalunya Ràdio, игрок назвал тренера «сукиным сыном» и послал его на ### (хрен – прим.; vete a tomar por culo, буквально – «поимей себя в задницу»).
Пока неизвестно, подаст ли «Барселона» жалобу на футболиста. Такая возможность существует, но клуб еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях.
Отметим, что Ньом поучаствовал в спорном эпизоде матча с «Барселоной». В первом тайме игры он локтем попал в лицо форварду «Барселоны» Лионелю Месси, однако не был ни удален, ни предупрежден за нарушение главным арбитром Сесаром Сото Градо.
Роналд Куман: «Ньом не проявил уважения ко мне. Он говорил ужасные вещи, я даже не смогу их повторить»