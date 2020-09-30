Влашич, Вендел, Хвича, Эджуке и Ларссон – среди самых подорожавших игроков РПЛ (Transfermarkt)

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Портал Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ в 2020 году.

Больше всех в цене прибавил полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Его стоимость повысилась на 3 млн евро и теперь составляет 25 млн евро. Хавбек «Зенита» Вендел также подорожал на 3 млн евро, теперь он стоит 15 млн евро. Стоимость полузащитника «Рубина» Хвича Кварацхелия повысилась на 3 млн евро и составляет 7,5 млн евро.

Самые подорожавшие игроки РПЛ в 2020 году:

1. Никола Влашич (ЦСКА, 23 года) – 25 млн евро (+3 млн евро);

2. Вендел («Зенит», 23) – 15 млн евро (+3 млн евро);

3. Хвича Кварацхелия («Рубин», 19) – 7,5 млн евро (+3 млн евро);

4. Бруно Фукс (ЦСКА, 21) – 4,5 млн евро (+2,7 млн евро);

5. Понтус Альмквист («Ростов», 21) – 2,5 млн евро (+2,25 млн евро);

6. Матиас Норманн («Ростов», 24) – 10 млн евро (+2,5 млн евро);

7. Чидера Эджуке (ЦСКА, 22) – 8 млн евро (+2,5 млн евро);

8. Йордан Ларссон («Спартак», 23) – 6,5 млн евро (+2,5 млн евро);

9. Филип Уремович («Рубин», 23) – 6,5 млн евро (+2,5 млн евро);

10. Сердар Азмун («Зенит», 25) – 20 млн евро (+2 млн евро);

11. Роман Зобнин («Спартак», 26) – 12 млн евро (+2 млн евро).

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