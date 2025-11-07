  • Спортс
  У Оздоева 2 дубля и ассист в трех последних матчах за ПАОК. Магомед сделал голевой пас в игре с «Янг Бойз» в ЛЕ
2

У Оздоева 2 дубля и ассист в трех последних матчах за ПАОК. Магомед сделал голевой пас в игре с «Янг Бойз» в ЛЕ

Магомед Оздоев снова набрал очки за ПАОК.

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев оформил ассист в матче против «Янг Бойз» (4:0) в 4-м туре общего этапа Лиги Европы. На 67-й минуте россиянин сделал голевой пас на форварда Георгиоса Якумакиса

Таким образом, Оздоев отметился результативными действиями за ПАОК в 3 матчах подряд. Ранее он оформил 2 дубля в двух матчах чемпионата Греции – против Пансеррайкоса (5:0) и «Волоса» (3:0). 

В 9 матчах текущего сезона Суперлиги на счету Магомеда 5 голов и 2 результативных передачи. С подробной статистикой Оздоева можно ознакомиться здесь

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
