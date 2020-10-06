FA не накажет Пикфорда за подкат, приведший к травме ван Дейка

Голкипер не будет подвергнут санкциям из-за травмы защитника Вирджила ван Дейка.

В Футбольной ассоциации (FA) сообщили, что наказания постфактум для вратаря сборной Англии не будет.

Напомним, ван Дейк в результате подката Пикфорда получил серьезную травму связок колена.

Арбитр матча не стал рассматривать эпизод во время игры, так как голландский футболист, согласно графике ВАР, оказался в офсайде.

Ван Дейк попал под дикий подкат Пикфорда и сломался. Но это не фол (по мнению судьи) из-за офсайда