FA не накажет Пикфорда за подкат, приведший к травме ван Дейка

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия судьи Футбольная ассоциация Англии Вирджил ван Дейк Джордан Пикфорд Футбол

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд не будет подвергнут санкциям из-за травмы защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

В Футбольной ассоциации (FA) сообщили, что наказания постфактум для вратаря сборной Англии не будет.

Напомним, ван Дейк в результате подката Пикфорда получил серьезную травму связок колена.

Арбитр матча Майкл Оливер не стал рассматривать эпизод во время игры, так как голландский футболист, согласно графике ВАР, оказался в офсайде.

Ван Дейк попал под дикий подкат Пикфорда и сломался. Но это не фол (по мнению судьи) из-за офсайда

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