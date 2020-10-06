Клопп о ван Дейке: «Будем ждать его, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы»

Главный тренер высказался о защитнике Вирджиле ван Дейке, который получил серьезную травму в матче против «Эвертона» (2:2).

«Эти ситуации всегда схожи. Игроки хотят побыть наедине с собой в такие моменты, справиться с первыми ощущениями самостоятельно. Я достаточно долго нахожусь в профессии, чтобы знать это.

Я тоже получал травмы, у меня, если не ошибаюсь, была точно такая же травма. Это не то время, когда тебе хочется поболтать.

Конечно, мы находимся на связи. Мы рядом, и он знает это. Мы будем ждать его, как хорошая жена ждет своего мужа из тюрьмы. Мы сделаем все, что возможно, чтобы облегчить этот момент для него», – сказал Клопп.

Напомним, на 6-й минуте мерсисайдского дерби голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил голландца в штрафной, ударив его по ногам.

Ван Дейк пытался продолжить игру, но на 11-й минуте был заменен на Джо Гомеса. Арбитры обратились к ВАР и зафиксировали в этом эпизоде офсайд. Пикфорд избежал удаления.

Позднее стало известно, что у ван Дейка повреждены связки колена. Ему предстоит операция.