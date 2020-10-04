Заболотный о матче с молодежкой «Ростова»: «Понимали, что будет скандал. Кокорин даже сказал: «Почему в моей карьере всегда так?»

Форвард , бывший нападающий «Зенита» дал интервью автору Sports.ru Александра Дорского.

– Насколько для тебя важно общественное мнение сейчас?

– Как и раньше, читаю почти все новости про трансферы, интервью, но хейт – только если мне пишут комментарии и в директ в инстаграме.

Последнее время даже стал отвечать. Кто-то пишет: «Ха, ну раз в год и палка стреляет». Я спрашиваю, почему человек так негативен, в ответ получаю: «О, ты мне ответил, красавчик!» Когда пишут даже не про игру, а про то, какой я урод, я вообще не понимаю – люди же не знают меня, как так можно писать?

К нам недавно приезжал Герман Эль Класико – мы не были лично знакомы, но я знаю об «Амкале», об их челленджах. Это же классная тема – популяризация футбола, на их любительские матчи приходят дети, все красиво оформлено, позитивно. Так Герман рассказал, что ему тоже прилетает, пишут, что он занимается фигней.

Если такое получает даже человек, вся деятельность которого настроена на позитив, то чего я обижаюсь?

– Июньскую игру с «Ростовом» ты назвал матчем, который не хочется вспоминать, но от него нельзя уйти. Матч закончился, вы зашли в раздевалку, взяли телефоны – что было дальше?

– Была реакция, как будто мы совершили преступление, как будто мы подсудимые в суде. Наверное, бездействовать было нельзя – поэтому мы с женой написали пост в инстаграме, пара сотен людей адекватно на него отреагировали, даже в комментариях пошла заруба.

– А о чем говорили в команде до игры?

– Утром в день игры мы готовились играть двусторонку – уже была информация, что основа «Ростова» заболела, никто не предполагал, что дальше все пойдет так неадекватно.

На обеде узнали, что приедут молодые – конечно, все понимали, что будет скандал, Саня Кокорин даже сказал: «Почему в моей карьере все всегда так?» Его можно понять – у него на носу был 100-й гол, а тут такое совпадение.

Перед матчем мы никого не разбирали, а Федотов сказал, что нам нужно получить нагрузку и сохранить игровые кондиции. Первая минута – мы пропускаем, стадион радуется голу. Конечно, мы очень завелись.

Все обсуждали, что я затолкал ребенка в ворота при первом голе. Это был игровой момент – что мне было делать? Была борьба, если судья зафиксировал бы нарушение, я бы поднял руки, извинился бы перед пацаном и сказал, что перегнул. Судья, ВАР посчитали, что все в пределах правил.

Улыбки были, не буду спорить – после гола Кокорина. Возвращаемся к обеду – конечно, мы немного потравили Саню, что его сотый гол пришелся на такую игру, хотя действительно все были рады.

Я радовался своим голам – сжимал руки в кулак, этого тоже не буду отрицать. Но я не забивал несколько месяцев, не забил пенальти в том матче – просто многое выплеснулось именно после тех голов.

Дальше мы неплохо сыграли с «Зенитом», я забил – кто об этом говорил?

Конечно, таких матчей, как с «Ростовом», быть не должно, но я искренне не понимаю, в чем виноваты футболисты «Сочи», – поделился мыслями Заболотный.

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