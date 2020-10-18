В Подмосковье запретили проводить матчи со зрителями с 21 октября

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об ужесточении антикоронавирусных мер с 21 октября.

В частности, вводится запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями. «Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей», – говорится в сообщении Воробьева. Также закрываются для посещения выставки и музеи.

Это значит, что футбольные «Химки» сыграют с «Зенитом» без зрителей. Кроме того, ряд команд Олимп-ФНЛ также будут играть без болельщиков – в частности, «Велес», выступающий в Домодедове.

Это же касается ближайших хоккейных матчей «Витязя», «Куньлуня» и «Авангарда», выступающего в Балашихе.

Также запрет, скорее всего, затронет баскетбольные «Химки» и женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово».

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