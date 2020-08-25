Соперники ЦСКА в ЛЕ, календари клубов РПЛ в ЛЧ, Кокорин мимо «Зенита», у Мане коронавирус и другие новости утра

1. Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы. Московский ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» в группе K. Армейцы начнут на выезде с «Вольфсбергом», закончат – с «Динамо» в Загребе.

2. Другие группы ЛЕ выглядят следующим образом: «Милан» сыграет с «Селтиком» и «Лиллем», «Арсенал» – с «Рапидом» и «Дандолком», «Тоттенхэму» достался «Лудогорец», а «Наполи» – «Реал Сосьедад». Все квартеты можно посмотреть тут.

3. Стало известно расписание клубов РПЛ в Лиге чемпионов. «Зенит» начнет дома с «Брюгге», а последний матч в группе также проведет в Питере против «Боруссии». «Локо» стартует на выезде с «Зальцбургом», «Бавария» в Мюнхене – в 6-м туре. У «Краснодара» первая игра – в гостях с «Ренном», выезд к «Челси» – в последнем туре.

Самое интригующее противостояние – Месси и Роналду – выглядит так: «Барса» сыграет с «Юве» в гостях во 2-м туре группового этапа ЛЧ 28 октября, дома – в последнем туре 8 декабря.

4. Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку – лучший игрок Лиги Европы-2019/20. Он набрал 9 (7+2) очков в 6 матчах в рамках плей-офф и дошел с командой до финала, где проиграл «Севилье».

5. КХЛ. «Магнитка» уступила «Автомобилисту», «Сибирь» выиграла у «Торпедо», СКА победил «Амур».

6. Форвард «Спартака» Александр Кокорин, похоже, пропустит матч с «Зенитом». Он пройдет двухнедельный курс лечения. Тедеско сказал, что у игрока мышечная травма.

7. Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане сдал положительный тест на коронавирус. Сенегалец изолирован, у него незначительные симптомы заболевания.

8. Трансферы (много аренд). «Спартак» отдал Мирзова в аренду «Химкам». Филипп перешел из «Динамо» в «Вольфсбург» на правах аренды. «Лацио» объявил об аренде Перейры у «МЮ». «Реал» отдал Майораля в аренду «Роме» на два года с опцией выкупа за 15-20 млн евро. «Тоттенхэм» арендовал Винисиуса у «Бенфики». Он был лучшим бомбардиром прошлого сезона в Португалии. «Ливерпуль» продал Брюстера в «Шеффилд», который побил свой трансферный рекорд. Есть опция обратного выкупа.

9. На «Ролан Гаррос» в 1/8 финала вышли 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль, двукратный финалист Домик Тим и Александр Зверев. Победитель-2015 Стэн Вавринка в пяти сетах уступил Юго Гастону.

В женской сетке первая ракетка России Екатерина Александрова уступила Элине Свитолиной. Бушар и Мертенс также выбыли, Халеп и Бертенс вышли в 1/8 финала.

10. В финале НБА «Лейкерс» одержали вторую победу над «Майами», счет в серии – 2-0.

11. Анчелотти, Клопп, Роджерс и Смит претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в сентябре. Хамес, Мане, Кейн и Варди поборются за звание лучшего игрока месяца.

12. «Бостон» может обменять вратаря Туукку Раска, а вот «Даллас» хочет подписать с Антоном Худобиным новый контракт.

13. Трансферные новости. «Ростов» хочет за Норманна 25 млн евро. ЦСКА не будет делать предложений. «Спартак» подпишет статусного правого защитника-легионера после 6 октября. Кроме того, «Спартаку» интересен хавбек «Мидтьюлланда» Эвандер.

«МЮ» может подписать Окампоса вместо Санчо. «Севилья» отпустит хавбека за 40 млн евро. «Бавария» договорилась с «Челси» об аренде Хадсона-Одои с обязательством выкупа.

14. Евролига. «Химки» в 1-м туре уступили «Панатинаикосу» – 76:78.

15. WADA может отстранить сборную Франции от соревнований, если страна не решит вопрос с антидопинговой лабораторией.

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