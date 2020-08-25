Жеребьевка Лиги Европы начнется в 14:00. ЦСКА узнает соперников по группе

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2020/21.

От России в турнире выступит только одна команда – ЦСКА. Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.

48 клубов распределили по четырем корзинам на основе рейтинга УЕФА. В каждой из 12 групп окажется по одному представителю каждой корзины. В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации.

Если ассоциация представлена двумя или более клубами, ее клубы разбивают на пары, чтобы они начинали свои матчи в разное время (19:55 и 22:00 по мск). Это делается, чтобы увеличить телеаудиторию. Для этого 12 групп разбили на две цветовые категории: группам A-F присвоен красный цвет, группам G-L – синий. Если клуб из какой-либо пары попадает в процессе жеребьевки в красную группу, второй клуб из этой пары, когда достают его шар, автоматически определяется в одну из синих групп.

Корзина 1: , , , , «Бенфика», «Байер», «Вильярреал», ЦСКА, «Брага», «Гент», ПСВ, «Селтик».

Корзина 2: «Динамо» Загреб, «Спарта», «Славия», «Лудогорец», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Рапид», , «Карабах», ПАОК, «Стандард», «Реал Сосьедад».

Корзина 3: «Гранада», «Милан», АЗ, «Фейеноорд», АЕК, «Маккаби» Тель-Авив, «Рейнджерс», «Мольде», «Хоффенхайм», ЛАСК, «Хапоэль» Беэр-Шева, ЧФР.

Корзина 4: «Заря», «Лилль», «Ницца», «Риека», «Дандолк», «Слован», «Антверпен», «Лех», «Сивасспор», «Вольфсберг», «Омония», ЦСКА София.

Во время жеребьевки будет награжден лучший игрок Лиги Европы-2019/20. Шорт-лист претендентов: Эвер Банега, Бруну Фернандеш, Ромелу Лукаку.