Хамес, Мане, Кейн и Варди претендуют на звание лучшего игрока сентября в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала претендентов на приз лучшему игроку сентября в .

На награду претендуют Патрик Бэмфорд ( ), Доминик Кэлверт-Льюин, (оба – ), Тимоти Кастань, (оба – ), ( ), Тарик Лэмпти («Брайтон») и ( ).

В голосовании принимают участие болельщики. Отдать свой голос можно здесь.

