Роман Зобнин: «От предложения «Аталанты» точно не откажусь. Но за 5 млн меня не продадут, а за 10 никто не купит»

Полузащитник рассказал об отношении к переходу в европейский клуб.

«Если будет предложение, от той же «Аталанты», я точно не откажусь. Но нужно понимать, что есть мой контракт, есть «Спартак», есть агент, есть семья. Если это все совпадет, то я только за.

Грубо говоря, меня за 5 миллионов никто не продаст. А за 10 миллионов меня уже никто не захочет купить. Потому что они возьмут за 5 такого же меня. Плюс-минус такого уровня, даже моложе, может быть.

Но если есть предложение из Европы, идешь к генеральному директору и разговариваешь на эту тему. Если он не захочет, он меня не продаст, но я не буду плакать по этому поводу. Понятно, что у каждого клуба есть свои задачи», – высказался Зобнин.