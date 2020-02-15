Хабиб: «Пройдут годы, люди будут изучать мои поединки и смотреть, как можно было за 28 боев не пропустить ни одного значимого удара»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением насчет своей карьеры.

«С 15 лет я надеваю перчатки. Конечно, я бить умею: и руками, и ногами, и коленями. И защищаться умею, вы никогда не видели на мне крови.

Я конкурирую, и сказать, что на высоком уровне, – это будет неправильно. Вы же сами видите этот уровень.

Думаю, что, когда пройдут годы, люди будут изучать мои поединки и смотреть, как можно было за 28 боев не пропустить ни одного значимого удара.

Так что, как говорится, время нас оправдает», – считает Нурмагомедов.

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