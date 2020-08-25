Клопп о сборных: «АПЛ и вещателям без разницы, что игрок в среду был в Перу, они ставят матч в субботу утром»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп телевидение календарь коронавирус Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике систему отъезда игроков из клубов в сборные в текущей ситуации с пандемией коронавируса.

«Я правда не хочу, чтобы мои слова прозвучали неуважительно, потому что мы не знаем, что происходит в других странах, но в данный момент все хотят быть в кругу семьи. Всем хочется сохранить своих игроков. Я не говорю, что здесь безопаснее всего, но это место хотя бы нам знакомо.

Так что я немного обеспокоен, потому что сложно поддерживать контакт со всеми национальными ассоциациями на свете. Я на 100% понимаю требования футбольных федераций, УЕФА и ФИФА, я знаю, насколько сложна ситуация для всех, но ситуация не совсем идеальна.

В итоге клубы в этой ситуации оказываются в одиночестве. Наши игроки разъезжаются, а АПЛ и телевещатели сверх того добавляют проблем, потому что им без разницы, что, например, футболист в среду играл в Перу, они все равно считают отличной идеей поставить наш матч в субботу утром. Не то чтобы это были наши проблемы, но если игрок летит обычным рейсом, то прилетает в пятницу днем, а потом играет в субботу где-то в 12 часов дня.

В эти моменты мы как клуб совершенно одиноки. Это сложно, в Англии лиге и вещателям все равно.  Мы должны убедиться, что доставляем игроков домой самым быстрым и безопасным способом, потому что нам никто не помогает. Таково положение дел. Все действительно сложно», – заявил Клопп.

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