«Спартак» подпишет статусного правого защитника-легионера после 6 октября («Р-Спорт»)

Журналист Илья Казаков сообщил, что «Спартак» вскоре усилит защитную линию команды легионером.

«У «Спартака» – а о предстоящей встрече лидеров в первую очередь стоит говорить именно от «Спартака» – в этом сезоне пока чемпионский график. Есть осечки, но в целом команда здорово смотрится там, где раньше были проблемы.

Более того, матч с «Зенитом» – последний с топ-соперником без статусного легионера на позиции правого защитника.



После 6 октября «Спартак» должен усилиться долгожданным новичком. Трансферное окно в Европе закроется везде, кроме Англии и России.

«Спартак» сможет выбирать из тех игроков, переходы которых в английскую Премьер-лигу сорвались», – написал Казаков в материале для .

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересовался защитниками Сержем Орье («Тоттенхэм») и Эльсеидом Хюсаем («Наполи»).