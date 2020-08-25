«Спартак» подпишет статусного правого защитника-легионера после 6 октября («Р-Спорт»)

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Журналист Илья Казаков сообщил, что «Спартак» вскоре усилит защитную линию команды легионером. 

«У «Спартака» – а о предстоящей встрече лидеров в первую очередь стоит говорить именно от «Спартака» – в этом сезоне пока чемпионский график. Есть осечки, но в целом команда здорово смотрится там, где раньше были проблемы.

Более того, матч с «Зенитом» – последний с топ-соперником без статусного легионера на позиции правого защитника.
 
После 6 октября «Спартак» должен усилиться долгожданным новичком. Трансферное окно в Европе закроется везде, кроме Англии и России.

«Спартак» сможет выбирать из тех игроков, переходы которых в английскую Премьер-лигу сорвались», – написал Казаков в материале для «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересовался защитниками Сержем Орье («Тоттенхэм») и Эльсеидом Хюсаем («Наполи»). 

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