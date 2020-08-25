Ещенко о том, выйдет ли он в майке с конем на матч с ЦСКА: «Они правильно себя ведут, в отличие от некоторых»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал о своей футболке, показанной болельщикам после матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Ещенко подошел к фанатам в футболке с медведем и словами «### вам А». Скорее всего, надпись была адресована генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву. Игрок сказал, что надеть майку «попросила жена».
– А ты подготовишь сейчас какую-нибудь маечку?
– Ни в коем случае. Потому что меня уже предупредили в КДК.
– А расскажи, как ты пришел туда.
– Мы пришли на заседание с юристом, они включили, начали говорить, что и как. Я сказал, что футболку жена подарила.
Прошло совещание, дали три игры и сказали: «Надо было тебе еще на чемпионат дать». Какой-то дяденька старенький сказал. Я говорю юристу: «Надо было сказать как есть».
– То есть это восприняли как провокацию?
– Я так понял, что да.
– Но ты же сам понимал?
– Каждый думает в меру своей испорченности. Я вышел в этой футболке, и все. Жену поблагодарил.
– А ты можешь объяснить, почему ты на матч с ЦСКА с коняшкой не вышел?
– Потому что они правильно себя ведут, в отличие от некоторых. Не так яро высказываются о сопернике, – сказал Ещенко.