Ещенко о том, выйдет ли он в майке с конем на матч с ЦСКА: «Они правильно себя ведут, в отличие от некоторых»

Защитник в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал о своей футболке, показанной болельщикам после матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Ещенко подошел к фанатам в футболке с медведем и словами «### вам А». Скорее всего, надпись была адресована генеральному директору Александру Медведеву. Игрок сказал, что надеть майку «попросила жена».

– А ты подготовишь сейчас какую-нибудь маечку?

– Ни в коем случае. Потому что меня уже предупредили в КДК.

– А расскажи, как ты пришел туда.

– Мы пришли на заседание с юристом, они включили, начали говорить, что и как. Я сказал, что футболку жена подарила.

Прошло совещание, дали три игры и сказали: «Надо было тебе еще на чемпионат дать». Какой-то дяденька старенький сказал. Я говорю юристу: «Надо было сказать как есть».

– То есть это восприняли как провокацию?

– Я так понял, что да.

– Но ты же сам понимал?

– Каждый думает в меру своей испорченности. Я вышел в этой футболке, и все. Жену поблагодарил.

– А ты можешь объяснить, почему ты на матч с с коняшкой не вышел?

– Потому что они правильно себя ведут, в отличие от некоторых. Не так яро высказываются о сопернике, – сказал Ещенко.