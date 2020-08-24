«Ростов» хочет за Норманна 25 млн евро. ЦСКА не будет делать предложений (Metaratings.ru)

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, вероятно, продолжит выступать за свой нынешний клуб, утверждает Metaratings.ru.

По информации источника, дончане хотят получить за норвежца не менее 25 млн евро в случае трансфера.

Игрок интересен главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, однако московский клуб не делал официальных предложений по хавбеку и, с высокой долей вероятности, не будет пытаться его подписать.

Сам Норманн мечтает продолжить карьеру в АПЛ.

Футболист перешел в «Ростов» из «Брайтона» за 1,7 млн евро в январе 2019 года. В этом сезоне он провел 8 матчей в РПЛ и забил один гол.

Матиас Норманн из «Ростова» – открытие. А перед трансфером он заперся в отеле, думал бросить футбол и стать электриком