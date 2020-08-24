«Ростов» хочет за Норманна 25 млн евро. ЦСКА не будет делать предложений (Metaratings.ru)

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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, вероятно, продолжит выступать за свой нынешний клуб, утверждает Metaratings.ru.

По информации источника, дончане хотят получить за норвежца не менее 25 млн евро в случае трансфера.

Игрок интересен главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, однако московский клуб не делал официальных предложений по хавбеку и, с высокой долей вероятности, не будет пытаться его подписать.

Сам Норманн мечтает продолжить карьеру в АПЛ.

Футболист перешел в «Ростов» из «Брайтона» за 1,7 млн евро в январе 2019 года. В этом сезоне он провел 8 матчей в РПЛ и забил один гол.

Матиас Норманн из «Ростова» – открытие. А перед трансфером он заперся в отеле, думал бросить футбол и стать электриком

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