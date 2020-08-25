Бабаев о Нагорном Карабахе: «Недопустимо в XXI веке с помощью пушек и ракет решать территориальные разногласия»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу того, что московская команда могла оказаться в одной группе Лиги Европы с «Карабахом».

– Из второй корзины ЦСКА мог выпасть «Карабах». Насколько было бы сложным проведение игры в Азербайджане? Как вы в целом относитесь к происходящему в регионе?

– Я уверен: если бы нам попал «Карабах», то азербайджанская сторона обеспечила бы максимально организованный и гостеприимный прием. Мы уже играли с «Нефтчи» в Баку, и все прошло на очень высоком уровне.

Что касается ситуации в целом, то как к этому можно относиться, когда каждый день из-за амбиций политиков гибнут с обеих сторон молодые ребята по 18-19 лет, не говоря уже о мирных жителях, детях. Это огромная трагедия.

Я глубоко убежден, что в XXI веке решать территориальные разногласия с помощью пушек и ракет недопустимо. Это варварство. В этой связи вызывает недоумение крайне агрессивная позиция Турции, которая никакого отношения к этому вопросу не имеет.

Впрочем, если обратиться к истории, ничего нового и удивительного. Как мне кажется, наш общий долг сделать все от нас зависящее, чтобы прекратить кровопролитие, потому что, как писал Хемингуэй, «не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

И я надеюсь, что правительства стран, международные организации смогут убедить руководство Азербайджана сесть за стол переговоров и остановить бессмысленную войну, – сказал Бабаев.

Напомним, в сентябре между Азербайджаном и Арменией обострился конфликт из-за Нагорного Карабаха.