«Бостон» может обменять Раска (Фрэнк Серавалли)

Инсайдер TSN Фрэнк Серавалли сообщил, что голкипер может покинуть .

«Многие задавались вопросом, к чему приведет решение Раска покинуть «пузырь» по семейным обстоятельствам.

Это решение поддержали его товарищи по команде. Но несколько источников сообщают, что генеральный менеджер «Брюинс» начал переговоры с другими командами касательно стоимости Раска на рынке», – написал Серавалли.

Контракт Раска с зарплатой 7 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2020/21.

В минувшем сезоне голкипер одержал 26 побед в 41 матче, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,12.

Раск отказался от участия в плей-офф в преддверии третьего матча 1/8 финала Кубка Стэнли с «Каролиной».