«Локо» стартует в ЛЧ на выезде с «Зальцбургом», «Бавария» в Мюнхене – в 6-м туре

Теги Локомотив Бавария премьер-лига Россия Атлетико Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Футбол

Стал известен календарь «Локомотива» в Лиге чемпионов-2020/21.

Первый матч группового этапа команда проведет в Зальцбурге, шестой – в Мюнхене.

1-й тур

«Зальцбург» – «Локомотив», 21 октября в 19:55 (здесь и далее время московское – прим. Sports.ru)

2-й тур

«Локомотив» – «Бавария», 27 октября в 20:55

3-й тур

«Локомотив» – «Атлетико»: 3 ноября в 20:55

4-й тур

«Атлетико» – «Локомотив», 25 ноября в 23:00

5-й тур

«Локомотив» – «Зальцбург», 1 декабря в 20:55

6-й тур

«Бавария» – «Локомотив», 9 декабря в 23:00

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