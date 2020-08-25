«Локо» стартует в ЛЧ на выезде с «Зальцбургом», «Бавария» в Мюнхене – в 6-м туре

Стал известен календарь «Локомотива» в Лиге чемпионов-2020/21.
Первый матч группового этапа команда проведет в Зальцбурге, шестой – в Мюнхене.
1-й тур
«Зальцбург» – «Локомотив», 21 октября в 19:55 (здесь и далее время московское – прим. Sports.ru)
2-й тур
«Локомотив» – «Бавария», 27 октября в 20:55
3-й тур
«Локомотив» – «Атлетико»: 3 ноября в 20:55
4-й тур
«Атлетико» – «Локомотив», 25 ноября в 23:00
5-й тур
«Локомотив» – «Зальцбург», 1 декабря в 20:55
6-й тур
«Бавария» – «Локомотив», 9 декабря в 23:00