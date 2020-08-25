«Локо» стартует в ЛЧ на выезде с «Зальцбургом», «Бавария» в Мюнхене – в 6-м туре

Стал известен календарь в е чемпионов-2020/21.

Первый матч группового этапа команда проведет в Зальцбурге, шестой – в Мюнхене.

1-й тур

– «Локомотив», 21 октября в 19:55 (здесь и далее время московское – прим. Sports.ru)

2-й тур

«Локомотив» – «Бавария», 27 октября в 20:55

3-й тур

«Локомотив» – «Атлетико»: 3 ноября в 20:55

4-й тур

– «Локомотив», 25 ноября в 23:00

5-й тур

«Локомотив» – «Зальцбург», 1 декабря в 20:55

6-й тур

– «Локомотив», 9 декабря в 23:00