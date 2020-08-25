«Зенит» пугают, а нам не страшно. Играют не в интернете, а на поле». Медведев о словах директора «Лацио»

Генеральный директор подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Любая жеребьевка может быть либо хуже, либо лучше. Сильные клубы: второй клуб Германии, четвертый клуб Италии, а – чемпион Бельгии и один из источников игроков, которые играют в сборной Бельгии. Поэтому сложная группа, не менее сложная, чем в прошлом году.

В каждом матче надо будет сражаться и отдавать все, что есть. Ждем календаря и начинаем готовиться.

Цель была обозначена еще раньше. Чтобы эта цель реализовывалась, нужно выигрывать и играть на победу в каждом матче.

Спортивный директор [Игли Таре] сказал, что у нас трудности на трансферном рынке, и они должны нас обыгрывать? Играют же не на страницах интернета, а на поле. Нас пугают, а нам не страшно», – сказал Медведев.