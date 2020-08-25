«Зенит» пугают, а нам не страшно. Играют не в интернете, а на поле». Медведев о словах директора «Лацио»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Любая жеребьевка может быть либо хуже, либо лучше. Сильные клубы: второй клуб Германии, четвертый клуб Италии, а «Брюгге» – чемпион Бельгии и один из источников игроков, которые играют в сборной Бельгии. Поэтому сложная группа, не менее сложная, чем в прошлом году.

В каждом матче надо будет сражаться и отдавать все, что есть. Ждем календаря и начинаем готовиться.

Цель была обозначена еще раньше. Чтобы эта цель реализовывалась, нужно выигрывать и играть на победу в каждом матче.

Спортивный директор «Лацио» [Игли Таре] сказал, что у нас трудности на трансферном рынке, и они должны нас обыгрывать? Играют же не на страницах интернета, а на поле. Нас пугают, а нам не страшно», – сказал Медведев.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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