Панарин выехал в Коркино поездом: «Дошики, колбасочка, редисочка, огурчики. Все четенько. Водочки нет – спортсмены едут»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отправился в родной город Коркино в Челябинской области.
В сториз инстаграма хоккеист опубликовал видео из поезда «Санкт-Петербург – Челябинск», показав свой обеденный стол.
«Ну, все, мы отправляемся в 40-часовую поездку в Коркино.
Все четко у нас, дошики-дошики. Неопытный человек всю приправу высыпал – щипать будет рот. Колбасочка, редисочка, огурчики.
Все четенько. Водочки нет, все нормально, спортсмены едут», – сказал Панарин.
Панарин роскошно едет в Коркино: заварил в поезде доширак, сделал бутерброды с колбасой и достал огурцы с редиской
Роскошный обед Панарина в поезде pic.twitter.com/MzPT62tw4p— Sports.Rumba (@SportsRumba) October 1, 2020