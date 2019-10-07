Панарин выехал в Коркино поездом: «Дошики, колбасочка, редисочка, огурчики. Все четенько. Водочки нет – спортсмены едут»

Форвард отправился в родной город Коркино в Челябинской области.

В сториз инстаграма хоккеист опубликовал видео из поезда «Санкт-Петербург – Челябинск», показав свой обеденный стол.

«Ну, все, мы отправляемся в 40-часовую поездку в Коркино.

Все четко у нас, дошики-дошики. Неопытный человек всю приправу высыпал – щипать будет рот. Колбасочка, редисочка, огурчики.

Все четенько. Водочки нет, все нормально, спортсмены едут», – сказал Панарин.

Панарин роскошно едет в Коркино: заварил в поезде доширак, сделал бутерброды с колбасой и достал огурцы с редиской