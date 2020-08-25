Малафеев об ЛЧ: «Зенит» займет 2-е место в группе, «Краснодар» – 3-е, «Локо» – 4-е»

Бывший голкипер сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о перспективах российских клубов на групповом этапе .

– Чемпион России получил в соперники по групповому этапу Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию», «Лацио» и «Брюгге». Можно ли сказать, что петербуржцам снова повезло со жребием?

– В сравнении с «Локомотивом» и – да. Но на групповой стадии ЛЧ слабых соперников не остается. Выделяется в этом квартете «Боруссия», а вот «Лацио» и «Брюгге» «Зенит» способен обыгрывать.

Да и дортмундцам можно составить конкуренцию. Это показал 2014-й, когда мы встретились с «Боруссией» еще под руководством Юргена Клоппа в 1/8 финала ЛЧ. В итоге дома уступили (2:4), но на выезде одержали победу (2:1) благодаря блестящему голу Халка.

Да, сейчас в составе желто-черных собраны такие футболисты, как Аксель Витцель, Эрлинг Холанд, Торган Азар, но «Зенит» может дать бой немецкому коллективу. Вопрос в том, предоставят ли дортмундцы такую возможность.

– На ваш взгляд, «Зенит» пробьется в плей-офф главного еврокубка?

– Да. Со второго места в группе.

– На какой результат может рассчитывать «Краснодар» в ЛЧ?

– Буду болеть за «быков», но им придется очень непросто. Думаю, команда все же займет третье место.

Предположу, что южане окажутся близки к выходу в плей-офф и лишь на самую малость отстанут от «Севильи». Но, может, им и повезет. А без доли везения добиться в ЛЧ успеха нереально.

– Сможет ли «Локомотив» подняться хотя бы на третью строчку в группе?

– При всем уважении, боюсь, «Локо» займет лишь четвертое место. Думаю, железнодорожникам непросто придется и в противостоянии с «Зальцбургом». Это очень хорошая атакующая команда.

А так я буду болеть за все российские клубы – и всем желаю удачи. Если они к старту группового этапа ЛЧ наберут хорошую форму, у них появится шанс выступить достойно, – сказал Малафеев.