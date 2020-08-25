Календарь «Зенита» в ЛЧ: «Боруссия» в Питере в последнем туре, старт – дома с «Брюгге»

Стало известно расписание матчей на групповом этапе Лиги чемпионов.

1-й тур

«Зенит» – , 20 октября, 19:55 (здесь и далее – по московскому времени)

2-й тур

«Боруссия» – «Зенит», 28 октября, 23:00

3-й тур

«Зенит» – «Лацио», 4 ноября, 20:55

4-й тур

– «Зенит», 24 ноября, 23:00

5-й тур

«Брюгге» – «Зенит», 2 декабря, 23:00

6-й тур

«Зенит» – , 8 декабря, 20:55.