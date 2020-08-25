Календарь «Зенита» в ЛЧ: «Боруссия» в Питере в последнем туре, старт – дома с «Брюгге»

Теги Зенит Боруссия Дортмунд Лацио премьер-лига Россия Брюгге Лига чемпионов УЕФА календарь Футбол

Стало известно расписание матчей «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.

1-й тур

«Зенит» – «Брюгге», 20 октября, 19:55 (здесь и далее – по московскому времени)

2-й тур

«Боруссия» – «Зенит», 28 октября, 23:00

3-й тур 

«Зенит» – «Лацио», 4 ноября, 20:55

4-й тур 

«Лацио» – «Зенит», 24 ноября, 23:00

5-й тур

«Брюгге» – «Зенит», 2 декабря, 23:00

6-й тур

«Зенит» – «Боруссия», 8 декабря, 20:55.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья