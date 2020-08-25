Календарь «Зенита» в ЛЧ: «Боруссия» в Питере в последнем туре, старт – дома с «Брюгге»

Стало известно расписание матчей «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.
1-й тур
«Зенит» – «Брюгге», 20 октября, 19:55 (здесь и далее – по московскому времени)
2-й тур
«Боруссия» – «Зенит», 28 октября, 23:00
3-й тур
«Зенит» – «Лацио», 4 ноября, 20:55
4-й тур
«Лацио» – «Зенит», 24 ноября, 23:00
5-й тур
«Брюгге» – «Зенит», 2 декабря, 23:00
6-й тур
«Зенит» – «Боруссия», 8 декабря, 20:55.
Расписание матчей сине-бело-голубых в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА! ✌️ pic.twitter.com/nKrWeynhjC— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 2, 2020