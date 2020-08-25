Властимил Петржела: «Спартак» будет много плакать, хотеть пенальти, но «Зенит» победит»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о матче петербуржцев со «Спартаком» в рамках 10-го тура РПЛ.

«Конечно, «Зенит» сильнее. «Спартак» будет много плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на «Зенит», говорят, что судейство плохое.

Думаю, у «Спартака» нет шансов. Хотя они играют в Москве, так что небольшие есть. Но я все равно уверен, что «Зенит» победит.

Со стороны «Зенита» скандала по поводу судейства не будет. Всегда плачут тренер, менеджеры и хозяин «Спартака». А «Зенит» плакать не будет», – заявил Петржела.

Матч состоится завтра, 3 октября.

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