Властимил Петржела: «Спартак» будет много плакать, хотеть пенальти, но «Зенит» победит»

Бывший главный тренер «Зенита» высказался о матче петербуржцев со «Спартаком» в рамках 10-го тура .

«Конечно, сильнее. будет много плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на «Зенит», говорят, что судейство плохое.

Думаю, у «Спартака» нет шансов. Хотя они играют в Москве, так что небольшие есть. Но я все равно уверен, что «Зенит» победит.

Со стороны «Зенита» скандала по поводу судейства не будет. Всегда плачут тренер, менеджеры и хозяин «Спартака». А «Зенит» плакать не будет», – заявил Петржела.

Матч состоится завтра, 3 октября.