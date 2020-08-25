Кокорин, вероятно, пропустит матч с «Зенитом». Он пройдет двухнедельный курс лечения

Главный тренер «Спартака» высказался в преддверии матча 10-го тура с «Зенитом».

«Очень доволен тем, как прошла эта неделя. Нечасто выдается возможность тренироваться всю неделю, построить полный тренировочный процесс. Общались, играли, тренировались.

Травмированные игроки? Есть пара вопросов по футболистам. Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения. Сегодня примем окончательное решение по остальным», – заявил Тедеско.

примет завтра, 3 октября. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.