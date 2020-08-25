«Азербайджан нагло вторгается на территорию Арцаха. Дело идет к войне». Экс-игрок «Урала» Тумасян о Нагорном Карабахе

Бывший защитник , и «Уфы», а ныне тренер в интервью Sports.ru высказался об обострении конфликта в Нагорном Карабахе.

– Следишь за ситуацией в Нагорном Карабахе?

– Конечно. Армия Азербайджана начала нагло вторгаться на территорию Арцаха. Естественно, армянский народ принялся защищать земли, которые исторически были армянскими – чуть ли не за несколько веков до нашей эры.

Азербайджан и раньше предпринимал мелкие попытки захватить Нагорный Карабах, но сейчас это больше похоже на полномасштабную военную операцию. Дело идет к войне.

Президент Армении уже объявил о всеобщей мобилизации. Слышал, что многие армяне едут на родину, чтобы защитить свои земли. Сегодня прочел, что в армию призвали , с которым я играл в «Урале».

Если так и будет продолжаться, то погибнет много невинных людей. Надеюсь, что президенты обеих стран сядут за стол переговоров и решат проблему мирным путем, – сказал Тумасян.

Денис Тумасян уже тренер. Кайфует от работы (несмотря на бессонные ночи) и хочет к Бьелсе