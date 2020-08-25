Тедеско о Кокорине: «У него мышечная травма, не похоже на рецидив. Все это влияет на форму»

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал текущее состояние форварда Александра Кокорина.

«Нет, это не похоже на рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал небольшой дискомфорт. Обследование показало, что есть небольшая мышечная травма.

Все это, конечно, влияет на игровую форму спортсмена. Будем надеяться, что он в ближайшее время вернется к работе», – рассказал Тедеско.

Ранее специалист сообщил, что Кокорин наверняка пропустит матч с «Зенитом», который пройдет в Москве 3 октября.

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