Тедеско о Кокорине: «У него мышечная травма, не похоже на рецидив. Все это влияет на форму»

Главный тренер прокомментировал текущее состояние форварда .

«Нет, это не похоже на рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал небольшой дискомфорт. Обследование показало, что есть небольшая мышечная травма.

Все это, конечно, влияет на игровую форму спортсмена. Будем надеяться, что он в ближайшее время вернется к работе», – рассказал Тедеско.

Ранее специалист сообщил, что Кокорин наверняка пропустит матч с «Зенитом», который пройдет в Москве 3 октября.