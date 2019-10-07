«Даллас» хочет подписать с Худобиным новый контракт

планирует сохранить в команде голкипера .

Генеральный менеджер «Старс» связался с агентом Кентом Хьюзом и сообщил, что хотел бы подписать с россиянином новый контракт.

«Мы планируем встретиться с Джимом. Постараемся достичь соглашения», – заявил представитель хоккеиста.

По действующему контракту 34-летний Худобин зарабатывал 2,5 миллиона долларов за сезон.

В прошедшем сезоне Худобин провел за «Даллас» 30 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 93% бросков. В плей-офф он сыграл 25 игр, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,7% бросков.

Худобин – неожиданный герой плей-офф: похож на Томаса и Бродера, мощно катается и делает красивые сэйвы