«Спартаку» интересен хавбек «Мидтьюлланда» Эвандер. Клуб впервые в истории вышел в ЛЧ

проявляет интерес к полузащитнику .

По информации журналиста Фабио Алейшо, стороны уже провели переговоры, однако датский клуб не намерен продавать бразильца. Сделка может быть завершена до 18 октября.

Напомним, что в этом сезоне датский клуб сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории.

В сезоне-2020/21 Эвандер провел 3 матча за «Мидтьюлланд». В прошлом сезоне он забил 8 мячей и сделал 9 голевых передач в 30 играх датского чемпионата.

Полная статистика футболиста – здесь. До 2018 года он выступал за «Васко да Гама».