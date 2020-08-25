«Спартаку» интересен хавбек «Мидтьюлланда» Эвандер. Клуб впервые в истории вышел в ЛЧ

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«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Мидтьюлланда» Эвандеру.

По информации журналиста Фабио Алейшо, стороны уже провели переговоры, однако датский клуб не намерен продавать бразильца. Сделка может быть завершена до 18 октября.

Напомним, что в этом сезоне датский клуб сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории.

В сезоне-2020/21 Эвандер провел 3 матча за «Мидтьюлланд». В прошлом сезоне он забил 8 мячей и сделал 9 голевых передач в 30 играх датского чемпионата.

Полная статистика футболиста – здесь. До 2018 года он выступал за «Васко да Гама».

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