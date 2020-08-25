Фанаты «Зенита» о баннерах: «Надеемся увидеть шедевры перфоманса «Спартака» – как Кракен «сосет концы», гладиатор ведет войско «В сраку»

Объединение фанатов «Зенита» заявило о цензуре, под которую попал баннер, который готовили к матчу 10-го тура против .

«В этом году, после возобновления футбола, ожидаемо наступила очередная волна запретов в отношении фанатов.

Под жесткую цензуру попал лицевой баннер на нашей выездной трибуне в предстоящей игре со «Спартаком». За годы профилактической деятельности ответственные лица хорошо прокачали воображение и могут додумать запрещенную подоплеку к любому рисунку и тексту.

По информации из стана одного из блоков наших оппонентов, они испытывают не меньшие проблемы в реализации своих трех перфомансов.

Мы искренне надеемся, что они избегут нашей участи, и мы увидим шедевры красно-белого перфоманса, как Кракен «сосет концы», очередной гладиатор ведет свое войско «В СРАКУ», а пиво «Miller» и «Kozel» дадут «Зениту» силы вновь заставить тушинских интернет-ультрас выпустить новое заявление!» – сказано в сообщении «Ландскроны».

Ранее появилась информация о том, что фанаты «Спартака» готовят баннер с оскорблениями в адрес руководства .

«Спартак» примет «Зенит» завтра, 3 октября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.