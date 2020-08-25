Калиду Кулибали: «Миллионы уйгуров подвергаются пыткам в концентрационных лагерях в Китае. Это должно прекратиться»

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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали выступил в поддержку уйгуров – народа, столкнувшегося с репрессиями в Китае.

«Поделитесь, пожалуйста. Миллионы мусульман-уйгуров задерживаются и подвергаются пыткам в концентрационных лагерях в Китае. Не за то, что они делают, а за то, что они есть.

[То, что происходит с уйгурами – это] крупнейшее массовое заключение в XXI веке. Это должно прекратиться», – написал Кулибали в инстаграме.

Игрок сопроводил пост хэштегом #FreeUyghurs («Свободу уйгурам»). Стоит отметить, что спустя некоторое время Кулибали удалил публикацию.

Отметим, что в декабре прошлого года хавбек «Арсенала» Месут Озил уже призывал обратить внимание на гонения уйгуров в Китае. Тогда лондонский клуб отстранился от высказываний игрока, заявив, что «это его личное мнение».

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