«МЮ» может подписать Окампоса вместо Санчо. «Севилья» отпустит хавбека за 40 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Ла Лига возможные трансферы Лукас Окампос Футбол

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски атакующего полузащитника.

По информации ESPN, после неудачи с подписанием хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо «Манчестер Юнайтед» заинтересовался возможностью приобретения полузащитника «Севильи» Лукаса Окампоса.

Представители «Юнайтед» изучили ситуацию аргентинца в «Севилье». Испанский клуб готов отпустить его в «МЮ» за сумму, близкую к 40 млн евро.

Отмечается, что в английском клубе впечатлены универсальностью Окампоса, которые может действовать на различных позициях в атаке.

В прошлом сезоне футболист провел 33 матча в Ла Лиге, забил 14 мячей и сделал 4 голевых передачи. Его полная статистика – здесь.

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