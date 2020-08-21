«МЮ» может подписать Окампоса вместо Санчо. «Севилья» отпустит хавбека за 40 млн евро

продолжает поиски атакующего полузащитника.

По информации ESPN, после неудачи с подписанием хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо «Манчестер Юнайтед» заинтересовался возможностью приобретения полузащитника «Севильи» .

Представители «Юнайтед» изучили ситуацию аргентинца в «Севилье». Испанский клуб готов отпустить его в «МЮ» за сумму, близкую к 40 млн евро.

Отмечается, что в английском клубе впечатлены универсальностью Окампоса, которые может действовать на различных позициях в атаке.

В прошлом сезоне футболист провел 33 матча в , забил 14 мячей и сделал 4 голевых передачи. Его полная статистика – здесь.