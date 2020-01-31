Евролига. «Химки» уступили «Панатинаикосу», «Баскония» – «Реал» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре заключительных матча 1-го тура нового сезона Евролиги.
Подмосковные «Химки» в упорной борьбе уступили греческому «Панатинаикосу». Во встрече испанских команд «Баскония» сразится с «Реалом».
Регулярный чемпионат
1-й тур
- Дата проведения
- 2 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Химки
- Букер (15 + 7 подборов), Бертанс (14), Жеребко (9 + 9 подборов), Тимма (9), Карасев (3) – старт; Мики (12), Зайцев (11), Моня (3), Воронов (0).
- Дата проведения
- 2 октября, 20.45, «Fenerbahçe Ülker Arena»
- Фенербахче Беко
- Браун (17), Улановас (13), Де Коло (12 + 7 передач), Веселы (8 + 8 подборов), Бартель (5) – старт; Мухаммед (11), Эдди (5), Пьер (3), Махмутоглу (2), Дювериоглу (1), Хэмилтон (0).
- Дата проведения
- 2 октября, 21.30, «Audi Dome»
- Дата проведения
- 2 октября, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
- ТД Системс Баскония
- Питерс (12), Хенри (5), Гедрайтис (5), Райесте (0), Джекири (0) – старт; Вильдоса (5), Диоп (3), Полонара (2), Фалль (1), Куруц (0), Седекерскис (0).
Положение команд: Барселона Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Зенит Россия – 1-0, Валенсия Испания – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Милан Италия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Химки Россия – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Реал Испания – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Альба Германия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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