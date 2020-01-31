Евролига. «Химки» уступили «Панатинаикосу», «Баскония» – «Реал» и другие матчи

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Сегодня состоятся четыре заключительных матча 1-го тура нового сезона Евролиги.

Подмосковные «Химки» в упорной борьбе уступили греческому «Панатинаикосу». Во встрече испанских команд «Баскония» сразится с «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

1-й тур

Химки Россия  –  Панатинаикос OPAP Греция 76:78 (17:24, 22:17, 23:18, 14:19)
Дата проведения
2 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Букер (15 + 7 подборов), Бертанс (14), Жеребко (9 + 9 подборов), Тимма (9), Карасев (3) – старт; Мики (12), Зайцев (11), Моня (3), Воронов (0).
Панатинаикос OPAP
Папапетру (16 + 8 подборов), Митоглу (12 + 9 подборов), Фостер (10), Бохоридис (10), Огаст (4) – старт; Бентил (11), Недович (7), Папаяннис (6), Калаицакис (2), Каселакис (0).

Фенербахче Беко Турция  –  Црвена Звезда MTS Сербия 77:63 (24:20, 18:10, 15:11, 20:22)
Дата проведения
2 октября, 20.45, «Fenerbahçe Ülker Arena»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Браун (17), Улановас (13), Де Коло (12 + 7 передач), Веселы (8 + 8 подборов), Бартель (5) – старт; Мухаммед (11), Эдди (5), Пьер (3), Махмутоглу (2), Дювериоглу (1), Хэмилтон (0).
Црвена Звезда MTS
Лойд (15 + 5 потерь), Холл (12), Кузмич (7 + 7 подборов), Ягодич-Куриджа (5), Лазич (0) – старт; Уолден (9 + 5 потерь), Добрич (6), Давидовац (5), Рит (4), Симонович (0).

Бавария Германия  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия 64:63 (4 четверть)
Дата проведения
2 октября, 21.30, «Audi Dome»
Онлайн матча
Бавария
Джедович (12), Болдуин (9), Джонсон (6), Лучич (5), Радошевич (4).
AX Армани Эксчейндж Милан
Дилэйни (11), Ролл (8), Хайнс (7), Ледэй (6), Шилдс (3).

ТД Системс Баскония Испания  –  Реал Испания 33:29 (перерыв)
Дата проведения
2 октября, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
ТД Системс Баскония
Питерс (12), Хенри (5), Гедрайтис (5), Райесте (0), Джекири (0) – старт; Вильдоса (5), Диоп (3), Полонара (2), Фалль (1), Куруц (0), Седекерскис (0).
Реал
Кэрролл (7), Рэндолф (5), Кампаццо (4), Тавареш (2), Абальде (0) – старт; Томпкинс (5), Руди Фернандес (3), Гаруба (3), Алосен (0), Дек (0).

Положение команд: Барселона Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Зенит Россия – 1-0, Валенсия Испания – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Милан Италия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Химки Россия – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Реал Испания – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Альба Германия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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