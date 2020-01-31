Евролига. «Химки» уступили «Панатинаикосу», «Баскония» – «Реал» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре заключительных матча 1-го тура нового сезона Евролиги.

Подмосковные «Химки» в упорной борьбе уступили греческому «Панатинаикосу». Во встрече испанских команд «Баскония» сразится с «Реалом».

Регулярный чемпионат

1-й тур

Положение команд: Барселона Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Зенит Россия – 1-0, Валенсия Испания – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Милан Италия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Химки Россия – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Реал Испания – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Альба Германия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

ЦСКА собрался играть в несовременный баскетбол. Пока тяжело: только 66 очков против «Барселоны»