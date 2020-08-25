Фиаско «Сити» и «Баварии», «Локо» сильнее ЦСКА, «Майами» в финале НБА, победа «Барсы», 450-й гол Роналду, Боттас взял Гран-при России, титул Рублева и другие новости утра

1. Гол Федора Смолова принес «Локомотиву» гостевую победу над ЦСКА в московском дерби (1:0) в 9-м туре чемпионата России. Было удаление Бистровича, которого Гончаренко не успел заменить, и шоу Васина, которого белорусский тренер решил не выпускать на поле.

Дубль Хасимото помог «Ростову» победить «Арсенал» (3:2). «Ротор» уступил «Рубину» (1:3) и довел серию без побед в РПЛ до 9 матчей. «Ахмат» выиграл у «Урала» (2:0) и прервал серию из трех поражений подряд.

2. «Лестер» разгромил «Ман Сити» (5:2) в гостях в 3-м туре АПЛ, неудержимый Джейми Варди сделал хет-трик, заработав и реализовав два пенальти. Клуб Пепа Гвардиолы впервые пропустил 5 голов за матч в тренерской карьере каталонца. «Тоттенхэм» из-за пенальти на 97-й минуте после игры рукой Дайера упустил победу над «Ньюкаслом» (1:1). «Вест Хэм» забил 4 гола «Вулверхэмптону».

3. Дубль Фати и гол Месси с пенальти принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом» (4:0) в первом матче при новом тренере Роналде Кумане. Но героем дня в 3-м туре Ла Лиги стал Луис Суарес, за 20 с небольшим минут сделавший дубль и отдавший голевой пас в дебютной игре за «Атлетико» против «Гранады» (6:1). А гол Ивана Ракитича помог «Севилье» обыграть «Кадис» (3:1).

4. Во 2-м туре Серии А «Ювентус» и «Рома» сыграли вничью (2:2), Роналду ответил дублем на дубль Верету. Криштиану первым в топ-5 лиг Европы забил 450 голов. Легенда! «Милан» управился с «Кротоне» (2:0) и не проигрывает 17 матчей подряд. «Наполи» отутюжил «Дженоа» (6:0).

5. Рублев отыграл у Циципаса подачу на матч в Гамбурге и взял крупнейший титул в карьере. У россиянина 3-й титул и 25-й победный матч в сезоне.

Вавринка обыграл Маррея на «Ролан Гаррос», Зверев, Нисикори и Синнер пробились во 2-й круг. Александрова, Рахимова, Халеп, Азаренко вышли во 2-й круг, Калинская и Ястремская выбыли.

6. Боттас выиграл Гран-при России-2020, Ферстаппен – второй, Хэмилтон – третий, Квят – восьмой, Стролл и Сайнс сошли на первом круге в Сочи.

Вторую гонку «Формулы-2» завершили досрочно из-за аварии. Чжоу победил, Мазепин – второй, Шумахер – третий, Шварцман – десятый.

7. «Бавария» без шансов влетела «Хоффенхайму» (1:4) на выезде во 2-м туре Бундеслиги, проиграв впервые с декабря 2019-го. «Шальке» уволил тренера Дэвида Вагнера после 11 пропущенных голов в двух играх.

8. В КХЛ ЦСКА победил «Йокерит», «Магнитка» снова всухую проиграла «Авангарду», «Ак Барс» сгорел «Северстали», прервав 7-матчевую победную серию, чудо-гол форварда «Торпедо» Гончарука и другие итоги дня.

9. Трансферы. «Ман Сити» купил защитника Рубена Диаша за 68 млн евро и продал Николаса Отаменди «Бенфике» за 15 млн. «Барселоне» предлагали 125+25 млн евро за Фати, возможно, это был «МЮ». «Ювентус» хочет арендовать Корреа у «Лацио» на два года с выкупом за 50 млн евро. Дракслер не желает покидать «ПСЖ», несмотря на интерес «Зенита».

10. НБА. 32 очка Адебайо помогли «Майами» обыграть «Бостон» и выйти в финал, где «Хит» сыграют с «Лейкерс».

11. Роналду занял 6-е место в рейтинге самых уважаемых мужчин мира, Месси – 11-й, он выше Путина на одну строчку.

12. Цифры дня. Хэмилтон согласовал трехлетний контракт с «Мерседесом» на 50 млн долларов в год. «Пузырь» обошелся НБА в 170 миллионов долларов, «пузыри» НХЛ – в 75-90 млн.

13. Генрих Мхитарян призвал прекратить конфликт в Нагорном Карабахе: «Наши дети имеют право жить в мире». Матчи чемпионата Армении переносятся до окончания действия военного положения.

14. В 5-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» выиграл у «Реймса» (2:0), «Монако» Головина победил «Страсбур» (3:2), «Лион» и «Лорьян» поделили очки (1:1).

15. Алафилипп выиграл групповую гонку на чемпионате мира по велошоссе, ван Арт – 2-й, Роглич – 6-й.

Цитаты дня:

Илья Авербух: «Если не взяться за урегулирование переходов, мы очень скоро останемся с двумя-тремя клубами, время от времени перекупающими игроков друг у друга»

Канделаки о Коноре: «В своих мечтах он – чемпион мира по боксу во всех категориях. В реальности – стучит по руке Хабиба»

Пеп Гвардиола: «Лестер» не хотел играть, только контратаковать. Даже при 5:2 они были в своей штрафной»

Ольга Вилухина: «Забирают медали громко, возвращают тихо, ну да ладно. Живем дальше»

Евгений Хачериди: «Я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее»

Дзюба о матче «Спартак» – «Зенит»: «Это самое большое противостояние в России»