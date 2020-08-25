Варди сделал хет-трик в игре с «Ман Сити». Два гола – с пенальти

Нападающий «Лестера» Джейми Варди сделал хет-трик в ворота «Манчестер Сити» (3:1, второй тайм) в матче 3-го тура АПЛ.
Два из трех мячей 33-летний форвард забил с пенальти, еще один стал возможен благодаря голевому пасу защитника Тимоти Кастаня.
За три матча чемпионата Англии Варди забил пять голов, четыре из них – с одиннадцатиметровой отметки.
В последний раз нападающий делал хет-трик 25 октября 2019 года в игре с «Саутгемптоном» (9:0).
Подробнее со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Hat-trick hero 👑#MCILEI pic.twitter.com/9Rtb8hibiu— Premier League (@premierleague) September 27, 2020