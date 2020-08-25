Варди сделал хет-трик в игре с «Ман Сити». Два гола – с пенальти

Нападающий сделал хет-трик в ворота (3:1, второй тайм) в матче 3-го тура .

Два из трех мячей 33-летний форвард забил с пенальти, еще один стал возможен благодаря голевому пасу защитника Тимоти Кастаня.

За три матча чемпионата Англии Варди забил пять голов, четыре из них – с одиннадцатиметровой отметки.

В последний раз нападающий делал хет-трик 25 октября 2019 года в игре с «Саутгемптоном» (9:0).

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