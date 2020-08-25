«Рома» – «Ювентус» – 2:2. Криштиану и Верету забили по два гола. Онлайн-трансляция

«Ювентус» на выезде играет с «Ромой» во 2-м туре Серии А.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Миранте, Спинаццола, Манчини, Кумбула, Сантон (Бруно Перес, 68), Мхитарян, Пеллегрини (Диавара, 72), Педро, Верету, Рожер, Джеко.
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Ювентус –
Шченсны, Бонуччи, Данило, Кьеллини, Маккенни (Артур, 58), Куадрадо, Рабьо, Рэмзи (Бентанкур, 68), Кулусевски, Роналду, Мората (Дуглас Коста, 58).
- Предупреждения:
- Рабьо (30), Кумбула (36), Пеллегрини (54).
- Удаление:
- Рабьо (62).