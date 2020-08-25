«Рома» – «Ювентус» – 2:2. Криштиану и Верету забили по два гола. Онлайн-трансляция

Теги Рома Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Sports.ru Жордан Верету Футбол

«Ювентус» на выезде играет с «Ромой» во 2-м туре Серии А.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рома – Ювентус 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31, пенальти Верету, 1:1 – 44, пенальти Роналду, 2:1 – 45 Верету, 2:2 – 69 Роналду.
РомаМиранте, Спинаццола, Манчини, Кумбула, Сантон (Бруно Перес, 68), Мхитарян, Пеллегрини (Диавара, 72), Педро, Верету, Рожер, Джеко.
ЮвентусШченсны, Бонуччи, Данило, Кьеллини, Маккенни (Артур, 58), Куадрадо, Рабьо, Рэмзи (Бентанкур, 68), Кулусевски, Роналду, Мората (Дуглас Коста, 58).
Предупреждения:
Рабьо (30), Кумбула (36), Пеллегрини (54).
Удаление:
Рабьо (62).

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