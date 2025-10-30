Ольга Смородская: «Карпин сделает из «Динамо» претендента на титул. Нужно время. Отставка ни к чему хорошему не приведет»

Ольга Смородская уверена, что Валерий Карпин сделает «Динамо» сильнее.

Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков после 13 туров.

«Со временем Карпин сделает из «Динамо» претендента на титул, ему нужно время на то, чтобы построить команду. Прошло уже достаточно? Ситуацию осложнило большое количество травм у ключевых игроков.

Возможная отставка Карпина ни к чему хорошему не приведет. Она неуместна. Бело-голубые не выиграют от этого решения», – сказала бывший президент «Локомотива».