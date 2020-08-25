Роналду занял 6-е место в рейтинге самых уважаемых мужчин мира, Месси – 11-й, он выше Путина на одну строчку

Исследовательский центр YouGov опубликовал рейтинг самых уважаемых людей мира.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял 6-е место среди мужчин. Он стал самым уважаемым спортсменом мира.
На первом месте в рейтинге бывший президент США Барак Обама, затем идут предприниматель Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также гонконгский актер и мастер боевых искусств Джеки Чан.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял в рейтинге 11-е место. Он на одну строчку опередил президента России Владимира Путина. На 13-м месте бывший баскетболист Майкл Джордан.
В рамках исследования были опрошены более 45 000 человек – жители 42 стран и территорий. Результаты рассчитывались на основе комбинации ответов на два вопроса – восхищается ли респондент конкретной фигурой в целом; является ли этот человек той фигурой, которой респондент восхищается больше всего.
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