Роналду занял 6-е место в рейтинге самых уважаемых мужчин мира, Месси – 11-й, он выше Путина на одну строчку

Исследовательский центр YouGov опубликовал рейтинг самых уважаемых людей мира.

Форвард занял 6-е место среди мужчин. Он стал самым уважаемым спортсменом мира.

На первом месте в рейтинге бывший президент США Барак Обама, затем идут предприниматель Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также гонконгский актер и мастер боевых искусств Джеки Чан.

Нападающий «Барселоны» занял в рейтинге 11-е место. Он на одну строчку опередил президента России Владимира Путина. На 13-м месте бывший баскетболист Майкл Джордан.

В рамках исследования были опрошены более 45 000 человек – жители 42 стран и территорий. Результаты рассчитывались на основе комбинации ответов на два вопроса – восхищается ли респондент конкретной фигурой в целом; является ли этот человек той фигурой, которой респондент восхищается больше всего.

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