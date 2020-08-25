Дзюба о матче «Спартак» – «Зенит»: «Это самое большое противостояние в России»

Нападающий «Зенита» поделился ожиданиями от матча 10-го тура со «Спартаком».

– Впереди матч со «Спартаком». С каким настроем полетит в Москву?

– Это самый большой матч, самый важный. Ждем с нетерпением. Самое главное, чтобы все ребята наши, у которых ушибы, подлечились и все были готовы – и «Спартак», и мы чтобы были в оптимальном составе. Чтобы была потрясающая игра, битва.

Ради таких матчей мы и играем, живем этим. У нас равное количество очков, тем более интересен будет этот матч. Кто бы что ни говорил, это самый большой матч и самое большое противостояние в России. Интересно будет посмотреть, – сказал Дзюба.

Напомним, «Спартак» и «Зенит» сыграют в субботу, 3 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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