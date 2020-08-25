Евгений Хачериди: «Я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее»

Украинский защитник брестского поделился мнением о событиях в Беларуси.

«В политику я не лезу, не хочу даже обсуждать. Мне главное в футбол играть, а то, что творится в стране, там люди разберутся.

Я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже в Минске…

Я новости смотрю. Но в Украине жесть была», – приводит слова Хачериди Tribuna.com со ссылкой на Youtube-канал «ЧестнОК».

Напомним, что в Беларуси уже больше месяца проводятся многотысячные акции протестов после того, как ЦИК объявил о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Людей разгоняют с жестким применением силы. Кроме того, многие лидеры оппозиции были вынуждены покинуть страну.