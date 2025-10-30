Экс-генменеджер «Химок» о том, что клуб должен ему более 2 млн рублей: «Садыгов сказал, что заплатит. Я верю. Он человек серьезный»
Бывший менеджер «Химок» верит, что клуб погасит долг перед ним.
– Судя по материалам профильных сайтов, «Химки» должны вам более 2 миллионов рублей.
– Это правда.
– И это вас не тревожит.
– Тревожит, конечно, как и всех. Но будем ждать.
– Общались с Садыговым по поводу выплаты денег?
– Давно не общался. Но получил информацию о том, что выплаты будут. Он сказал, что заплатит.
– Мы верим Садыгову, что он заплатит по долгам?
– Я верю. Он сказал, что заплатит. А как быстро – я не знаю. Все бывает – может, он хотел заплатить, но что-то случилось. Он человек серьезный, – сказал бывший генеральный менеджер «Химок» Дмитрий Поляцкин.
Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате: «Виновных нет – есть потерпевшие. Разве так бывает? Это удобно для бизнесмена Садыгова, который управлял клубом»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
