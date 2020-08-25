«Ростов» вылетел из Лиги Европы, «Бавария» взяла Суперкубок УЕФА, Вилухину и Романову оправдали, коронавирус у Ибрагимовича и другие новости утра

1. «Ростов» вылетел из Лиги Европы, проиграв дома «Маккаби» из Хайфы (1:2) в 3-м раунде. У России осталось 4 команды из 6 в еврокубках, а отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА выросло до 4,93 балла.

«Тоттенхэм» сыграет с обидчиком «Ростова» в раунде плей-офф после победы над «Шкендией» (3:1). «Милан» прошел «Буде-Глимт» (3:2) и встретится с «Риу Аве». «Рига» Кононова вылетела от «Селтика» (0:1).

2. «Бавария» победила «Севилью» (2:1) благодаря голу Хави Мартинеса на 104-й минуте и во второй раз в истории выиграла Суперкубок УЕФА. Тренер мюнхенцев Флик взял четвертый трофей в тренерской карьере – все в дебютный сезон. «Баварии» для повторения рекорда «Барселоны» нужно завоевать еще два титула в этом году, но ковид может помешать.

3. CAS оправдал биатлонисток Вилухину и Романову по допинговому делу Сочи-2014, и Россия поднялась на второе место в медальном зачете. Дисквалификация Зайцевой осталась в силе – ее признали виновной в подмене пробы и использовании запрещенного вещества.

Еще Глазырина и Лапшин (Южная Корея) временно отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

4. НБА. 34 очка Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Денвер» в финале Западной конференции (счет серии стал 3-1).

5. В 3-м раунде Кубка английской лиги «Ливерпуль» забил 7 голов «Линкольн Сити» и вышел на «Арсенал». «Ман Сити» победил «Борнмут» (2:1) и встретится с «Бернли», «МЮ» – с «Брайтоном».

6. В КХЛ Евенко нокаутировал Семенова с одного удара, ЦСКА забросил 5 шайб «Северстали», «Динамо» выиграло 5-й матч подряд, «Магнитка» уступила «Витязю», «Салават Юлаев» победил «Трактор» и другие итоги дня.

7. Трансферы. Кержаков возглавил «Томь». «Барселона» объявила о переходе Суареса в «Атлетико». «Челси» подписал вратаря «Ренна» Менди. Годин ушел из «Интера».

Манджукич согласовал с «Локомотивом» 2-летний контракт: 2,4 млн евро в год, подписной бонус – 3 млн. «Зенит» ведет переговоры о трансфере Дракслера, «Краснодар» тоже интересуется хавбеком «ПСЖ». «Интер» хочет за Эриксена 27 млн евро. «Арсенал» интересуется Жоржиньо. «Барса» предпримет последнюю попытку подписать Лаутаро. ЦСКА готовит новое предложение о трансфере хавбека «Спортинга» Пальиньи. Аллегри может возглавить «Рому».

8. Медведев на «Ролан Гаррос» попал в четверть с Циципасом и Рублевым, в первом круге Вавринка сыграет с Марреем, Тим – с Чиличем. Кузнецова стартует матчем с Павлюченковой, Калинская – с Бушар, Свитолина – с Грачевой, Кенин – с Самсоновой.

9. Ибрагимович заразился COVID-19 и дал типичного Златана: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея».

10. Путин наградил владельца «Спартака» Леонида Федуна орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в развитие нефтегазовой отрасли.

11. В фигурном катании весело. Гном Гномыч обратился к Владимиру Путину с просьбой принять закон, запрещающий СМИ публиковать материалы о детях без согласия родителей. Плющенко пошутил, как бы Тутберидзе звала его сына к себе: «50% с призовых и рекламы. Да и о 30 тысячах в конверте не забудь». Загитова рассматривала возможность перехода к Плющенко после Финала Гран-при-2019. Первый канал отменил трансляцию этапа Кубка России в Сызрани из-за снятия Медведевой.

12. УЕФА разрешил 5 замен в матчах ЛЧ, ЛЕ и Лиги наций в сезоне-2020/21. Из топ-лиг Европы только в АПЛ будет 3 замены.

13. Ольга Бузова хочет организовать реалити-шоу, в котором блогеры будут драться с боксерами. Рэпер Серега снял клип, в котором есть Лобов с Усиком, еще якобы Конор. Живите теперь с этими знаниями :)

Цитаты дня:

«Ландскрона»: «Из-за давления силовых структур отменяем торжества в честь юбилея. Узнали, что являемся участниками цветных революций, что файер – символ нацизма»

Анхель Ди Мария: «Роналду – зверь. Невероятно, что он борется с Месси, будучи менее одаренным от природы»

Карпин о вылете «Ростова» из ЛЕ: «Таков уровень РПЛ – уровень Израиля. Еврокубки это показывают»

Льюис Хэмилтон о решении по делу Бреонны Тейлор: «Полиции по-прежнему сходят с рук убийства»

Дмитрий Губерниев: «Готов возглавить «Авангард». Перечитал Тарасова, Чернышова, Тихонова»

Валерий Карпин: «Если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», они заблуждались»

Владислав Третьяк: «За пять лет планируем построить 400 катков»

Зубайра Тухугов: «Конор не боец. Конор – алкоголик»