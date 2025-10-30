Винисиус извинился перед Алонсо сразу после беседы с командой. В «Реале» считают вопрос закрытым (COPE)

«Реал» считает закрытым вопрос о реакции Винисиуса Жуниора на замену в класико.

Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку Хаби Алонсо. Позже бразилец извинился , но не упомянул главного тренера в заявлении.

Как сообщает COPE, Винисиус лично побеседовал с Алонсо в среду после того, как извинился перед командой. Игроки и тренерский штаб «Реала» приняли извинения вингера – при этом по-прежнему остается неясным, почему бразилец не упомянул главного тренера в публикации в соцсетях.

Отмечается, что футболисты «Реала» считают, что в прессе придают случившемуся большее значение, чем внутри команды.