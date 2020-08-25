🚂Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в гостях (1:0)

Теги ЦСКА Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Sports.ru Футбол

ЦСКА дома уступил «Локомотиву» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол в конце первого тайма забил форвард Федор Смолов.

«Локо» набрал 15 очков и поднялся на шестое место. У ЦСКА 16 баллов и четвертое место.

ЦСКА – Локомотив 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 45 Смолов.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Карпов, Магнуссон, Щенников (Гайч, 88), Бистрович, Обляков, Кучаев (Тикнизян, 77), Влашич, Зайнутдинов (Чалов, 67), Эджуке (Сигурдссон, 77).
ЛокомотивГильерме, Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Миранчук (Камано, 80), Куликов, Магкеев, Игнатьев, Эдер, Смолов (Рыбчинский, 90).
Предупреждения:
Бистрович (8), Эдер (70), Гильерме (85).
Удаление:
Бистрович (60).

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