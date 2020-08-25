🚂Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в гостях (1:0)

ЦСКА дома уступил «Локомотиву» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победный гол в конце первого тайма забил форвард Федор Смолов.
«Локо» набрал 15 очков и поднялся на шестое место. У ЦСКА 16 баллов и четвертое место.
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 0:1 – 45 Смолов.
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Карпов, Магнуссон, Щенников (Гайч, 88), Бистрович, Обляков, Кучаев (Тикнизян, 77), Влашич, Зайнутдинов (Чалов, 67), Эджуке (Сигурдссон, 77).
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Локомотив –
Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Миранчук (Камано, 80), Куликов, Магкеев, Игнатьев, Эдер, Смолов (Рыбчинский, 90).
- Удаление:
- Бистрович (60).