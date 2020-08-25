🚂Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в гостях (1:0)

дома уступил (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол в конце первого тайма забил форвард Федор Смолов.

«Локо» набрал 15 очков и поднялся на шестое место. У ЦСКА 16 баллов и четвертое место.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ