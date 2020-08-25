Черевченко в «Химках», «Тампа» в шаге от Кубка Стэнли, СКА с Ротенбергом дотянул до буллитов, первая корзина ЦСКА, Месси слегка наехал на «Барсу» и другие новости утра

1. «Химки» объявили о назначении Игоря Черевченко главным тренером. Ранее клуб расстался с Дмитрием Гунько, который возглавил команду 1 августа.

2. Роман Ротенберг продвигается все выше на мостике СКА: он исполнял обязанности главного тренера в матче с «Ак Барсом». Питерцы под его руководством даже перевели игру в овертайм, уступая 0:2, но проиграли по буллитам.

«Автомобилист» проиграл минскому «Динамо», «Локомотив» уступил «Нефтехимику» и другие результаты игрового дня.

3. ЦСКА попадет в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги Европы.

4. Кубок Стэнли. «Тампа» вырвала победу у «Далласа» в четвертом матче финала – 5:4 ОТ (3-1 в серии). Кучеров сделал очередные 2 передачи и вошел в список лучших ассистентов за один розыгрыш плей-офф.

5. Бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес успешно прошел медосмотр и подписал контракт с «Атлетико». Он взял 9-й номер, под которым играл Мората, уехавший в «Юве» и тоже взявший там 9-й номер, под которым играл Игуаин, уехавший в МЛС (никогда не догадаетесь, под каким номером он будет там играть).

6. «Питтсбург» намерен предложить Евгению Малкину 3-летний контракт в 2022 году.

7. Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали возглавит «Формулу-1» с 2021 года.

8. Матч 9-го тура РПЛ между «Ротором» и «Рубином» состоится: волгоградский Роспотребнадзор дал добро. Тем временем «Ротор» получил очередной технарь, на этот раз за несостоявшуюся игру Бетсити Кубка России со ставропольским «Динамо».

9. «Зенит» изолировал полузащитника Даниила Шамкина. Пишут, что это лишь мера предосторожности и все тесты в команде отрицательные.

10. НБА. Благодаря 59 очкам Тейтума и Брауна «Бостон» обыграл «Хит» в пятом матче финала Востока и сделал счет 2-3.

11. Трансферные новости. «Зенит» отказался покупать де Пауля. Клуб давал за него 25 млн евро, «Удинезе» хочет 35 млн. Кроме того, «Зенит», кажется, не интересуется Дракслером. «Наполи» просит у «Спартака» 10 млн евро за Хюсая, московский клуб предлагает 7 млн. Глушаков согласовал контракт с «Химками». Кузяев попросил у «Локо» еще 5 дней на раздумья. «Краснодар» тоже заинтересован в трансфере. А вот переход Манджукича в «Локо» под угрозой срыва. Игрок не согласен на фиксацию курса рубля, которую предложил Кикнадзе.

«Барса» ведет переговоры с «Ман Сити» об аренде Зинченко на год. Ауар согласился перейти в «Арсенал».

12. Защитник Самюэль Жиго прилетел со «Спартаком» на матч с «Тамбовом». Он работает в общей группе.

13. Два подставных футболиста сыграли за «Туапсе». ПФЛ подтвердила участие «не включенных в заявку» игроков, а пользователь Sports.ru помог найти игрока, которого выдали за защитника «Туапсе».

14. Гран-при России-2020. 1-я практика. Боттас – первый, Риккардо – второй, Ферстаппен – третий, Квят – седьмой. Кстати, Владимир Путин не приедет на Гран-при России в этом году.

15. В заключительном раунде квалификации «Ролан Гаррос» Андрей Кузнецов проиграл Джеку Соку. Аслан Карацев уступил Себастьяну Корде, но может сыграть в основной сетке в качестве лаки-лузера.

В четвертьфинале турнира в Гамбурге российский теннисист Андрей Рублев обыграл Роберто Баутиста-Агута, Стефанос Циципас – Душана Лайовича.

16. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, похоже, собрался провести боксерский поединок с Мэнни Пакьяо.

Цитаты дня.

Пятиборец Лесун о российском футболе: «Без слез не взглянешь. За одну игру получают больше, чем я за три месяца»

Месси – Суаресу: «Ты не заслужил такого изгнания, но меня уже ничего не удивляет»

Андрей Назаров: «Ротенберг – менеджер новой формации. Он не боится брать ответственность на себя»

Министр спорта Украины: «Есть намерение провести крупные соревнования, как Евро-2012, ЛЧ. Почему не популяризировать страну?»

Илья Геркус: «Спартак» умудряется устроить гражданскую войну на ровном месте. Вокруг клуба нездоровая атмосфера»

Колин Коухерд: «Джордан в своем последнем сезоне не мог прыгать. Леброн в своем 17-м сезоне опекает самого крутого молодого защитника»

Роман Ротенберг: «Я 29 лет в хоккее. СКА доминировал во многих отрезках»

Ральф Рангник: «Хавертц – Кройфф наших дней. Не вижу слабых мест в его игре»